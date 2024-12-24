ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¤Ï17Æü¡¢Éã¡¦¶âÀµÆüÁí½ñµ­»àµî13¼þÇ¯¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¶âÀµÆü»á¤ÈÁÄÉã¤Ç¤¢¤ë¶âÆüÀ®¼çÀÊ¤Î°äÂÎ¤¬°ÂÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶Ó½«»³¡Ê¥¯¥à¥¹¥µ¥ó¡ËÂÀÍÛµÜÅÂ¤ò»²ÇÒ¤·¤¿¡£¶âÀµ²¸»á¤Ï¼¹¸¢Åö½é¡¢ÁÄÉã¤ÈÉã¤ÎÃÂÀ¸Æü¤äÌ¿Æü¤Ê¤É¤Ë¡¢µ¬Â§Àµ¤·¤¯»²ÇÒ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¹¤é¤¢¤ë¡£ËÌÄ«Á¯¤Î¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïº£Ç¯10·î12Æü¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¡Ö¥Á¥å¥Á¥§¡Ê¼çÂÎ¡ËÇ¯¹æ¡×¤Î»ÈÍÑ¤ò»ß¤á