ÂçÁêËÐ¤Î¸µÂç´Ø¾®¶Ó¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë£Ë£Ï£Î£É£Ó£È£É£Ë£É¡Ê£¶£°¡Ë¤¬¡¢¿ÕÂ¡¼À´µ¤Ë¤è¤êºÊ¡¦Àé³¨¤µ¤ó¡Ê£´£¸¡Ë¤«¤é¿ÕÂ¡Äó¶¡¤ò¼õ¤±¡¢£´Æü¤Ë£¶»þ´Ö¤ËµÚ¤Ö°Ü¿¢¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£²£³Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½Ñ¸å¤Î·Ð²á¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¡¢Æ±Æü¤Ë³ùÁÒ»Ô¤Î¾ÅÆî³ùÁÒÁí¹çÉÂ±¡¤òÂà±¡¡£Æ±ÉÂ±¡Æâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢¿ÕÂ¡°Ü¿¢¼ê½Ñ¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ä¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ºÇ°¦¤ÎÀé³¨É×¿Í¤«¤é¿ÕÂ¡Äó¶¡¤ò¼õ¤±¡¢°Ü¿¢¼ê½Ñ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿£Ë£Ï£Î£É£Ó£È