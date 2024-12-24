Â¹¤òº¹ÊÌ¤¹¤ëµÁÊì¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÌñ²ð¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤ª²Ç¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë·ù¤¬¤é¤»¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤¬»º¤ó¤À»Ò¤À¤±¤«¤ï¤¤¤¬¤ê¡¢²Ç¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤ÏÎä¤¿¤¯¤¹¤ë¡×¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î»Ò¤À¤±¤ËÍ¥¤·¤¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â¹º¹ÊÌ¤¹¤ëµÁÊì¤â¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¡¢Âç¿Í¤²¤Ê¤¤Â¹º¹ÊÌ¤ò¤¹¤ëµÁÊì¤Ë°ø²Ì±þÊó¤¬¤¯¤À¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Â¹¤«¤éÁÄÊì¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡ÖÄ¹ÃËÉ×ÉØ¤Î»Ò¤Ð¤«¤ê¤«¤ï¤¤¤¬¤ëµÁÊì¡£¤¦¤Á¤ÎÌ¼¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«Â¾¿Í¹Ôµ·¤Ç¡¢