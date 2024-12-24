¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²£ß·²Æ»Ò¤¬£²£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£²£ß·¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¼¡½÷¤Î¼·¸Þ»°¤Î¼Ì¿¿¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤ÉÎã¤Î¥Ö¥Ä¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤è¡¼¡ª¤É¤ó¤É¤óÍß¤·¤¬¤ë¤«¤é¿÷¡Ê¤Ò¤Ê¡ËÄ»¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤è¡¼¡ªÎã¤Î¥Ö¥Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¤á¤¿¤¤¤Î¤è¡¼¡ª¡×¤Èµ­¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬²£ß·¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¸å¤í»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¼ê¤ò½Ð¤¹¡¢£³¿Í¤Î¤ª¼ê¼ê²Ä°¦