ÀçÂæ»ÔÆâ¤Î¹âÎð¤Î½÷À­¤¬·Ù»¡´±¤òÁõ¤Ã¤¿ÃË¤«¤é¡Ö»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢¶â²ô2²¯±ßÁêÅö¤È¸½¶â¤ª¤è¤½1000Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Àè·î18Æü¡¢ÀçÂæ»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î70Âå½÷À­¤Ë·Ù»¡´±¤òÁõ¤Ã¤¿ÃË¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃË¤òÊá¤Þ¤¨¤¿¡£²ÈÂðÁÜº÷¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤â½Ð¤Æ¤­¤¿¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÃË¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ËÊó½·¤òÅÏ¤·¤¿¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¿È¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ëÊý