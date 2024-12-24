º£Ç¯4·î¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦NGT48¤òÂ´¶È¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÜ´ÖÆüÍÛ¡Ê25¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯2·î14Æü¤Ë3rd¼Ì¿¿½¸¡Ø¥×¥ì¥Ñ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¸å½é¤Î¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤òÁ°¤Ë¼èºà²ñ¤ò³«¤­¡¢¸½ºß¤Î¿´¶­¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÚÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¡Û25ºÐ¡É¥ª¥È¥Ê¥Ò¥Ê¥¿¡É¤â¡Ä3rd¼Ì¿¿½¸¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤¿ËÜ´ÖÆüÍÛ¡½¡½3ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÚËÜ´Ö¡Û¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Äº£Ç¯1·î¤Ë¡Ê2nd