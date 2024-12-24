Hey! Say! JUMPÈ¬²µ½÷¸÷¡Ê32¡Ë¤¬23Æü¡¢Åìµþ¡¦Æü·Ð¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢Ï¯ÆÉ·à¡Ö¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¡¿ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ê»æ¡×¡Ê24¡Á26Æü¡¢Æ±¥Û¡¼¥ë¡Ë¤ÎÄÌ¤·ÉñÂæ·Î¸Å¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Ù¡¼¥È¡¼¥Ù¥ó¤Î»à¸å¡¢¡ÖÉÔÌÇ¤ÎÎø¿Í¡×¤¢¤Æ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¼ê»æ¤òÆÏ¤±¤è¤¦¤ÈÃµ¤·Êâ¤¯Äï»Ò¤ò±é¤¸¤ë¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÌÇ¤Ê¤â¤Î¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿»þ¤«¤éÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¤Ç¤¹¡£²»³Ú¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤â¥Ñ¥ï¡¼¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖµÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ç¤â²»³Ú¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿