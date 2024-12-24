ËÜ´ÖÆüÍÛ¡Ê25¡Ë¤¬¥¢¥¤¥É¥ëÂ´¶È¸å½é¤Î¥µ¡¼¥É¼Ì¿¿½¸¡Ö¥×¥ì¥Ñ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÊKADOKAWA¡Ë¤òÍèÇ¯2·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬23Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£9·î¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥Ð¥êÅç¤Ç»£±Æ¡£1·î¤Ë2ºýÌÜ¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤³¤Î¤Û¤É±þ¤¸¤¿¼èºà¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁá¤¯½Ð¤»¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£º£½Õ¤ËÌó9Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿NGT48¤òÂ´¶È¡£1¿ÍÎ¹¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ä¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Î¥«¥Ã¥È¡¢¸½ÃÏ½»Ì±¤é¤È¸òÎ®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤â¤ª¤µ¤á¤¿¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ë1