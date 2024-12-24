¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹»³´´»öÄ¹¤Ï¡¢ÇÉÈ¶¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤ÎÉÔµ­ºÜÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÅÞ¤È¤·¤ÆÀ¯¼£Åª¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¡¢°ìÄê³Û¤ò´óÉÕ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¿¹»³Íµ ´´»öÄ¹¡ÖÇÉÈ¶¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÅÞÁ´ÂÎ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤ò¤·¤Æ¡¢Æ»µÁÅªÎ©¾ì¤«¤é¡¢ÅÞ¤ÎÀ¯¼£Åª¤±¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢°ìÄê³Û¤ò´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¤¤¡×¿¹»³´´»öÄ¹¤Ï¤­¤Î¤¦¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ø¤ÎÉÔµ­ºÜ³Û¤Î¤¦¤Á¡¢°ìÄê³Û¤ò´óÉÕ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÇ¶â¤¬¸¶»ñ