23Æü¸á¸å6»þ40Ê¬¤´¤í¡¢Ê¡Åç¸©´îÂ¿Êý»Ô¤Î¸©·Ù´îÂ¿Êý½ðÇ®±ö²ÃÇ¼¡Ê¤¢¤Ä¤·¤ª¤«¤Î¤¦¡ËÃóºß½ê¤Ë¡¢¡ÖÃã¤Î´Ö¤Ë¥¯¥Þ¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈÅÅÏÃ¤ÇÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±»ÔÇ®±ö²ÃÇ¼Ä®¤ÎÌ±²È¤Ç¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Î60ÂåÃËÀ­¤¬Æ±Æü¸á¸å6»þ20Ê¬¤´¤í¤Ëµ¢Âð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢µï´Ö¤Î¥³¥¿¥Ä¤ËÆ¬¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õÂÖ¤Î¥¯¥Þ1Æ¬¡ÊÂÎÄ¹Ìó90¥»¥ó¥Á¡Ë¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃËÀ­¤ÏÎÙ¤Î²È¤ËÆ¨¤²¡¢¤½¤ÎÎÙ¿Í¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿ÃÏ¸µ¤ÎÎÄÍ§²ñ¤¬Ãóºß½ê¤ËÅÅÏÃ¤ÇÄÌÊó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£