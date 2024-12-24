¡Î£²£³Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆ¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î»þ²ÁÁí³Û¤¬£´Ãû¥É¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ë´ØÏ¢¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î³ô²Á¤Ï£±£±·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÌó£±£¶¡ó¾å¾º¤·¡¢»þ²ÁÁí³Û¤¬Ìó£µ£°£°£°²¯¥É¥ëÁý¤¨¡¢ÊÆÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ä¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤òÈ´¤­¡¢¥Þ¥¤¥ë¥¹¥È¡¼¥óÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î»þ²ÁÁí³Û¤ÏÄ¾¶á¤Î½ªÃÍ¥Ù¡¼¥¹¤ÇÌó£³Ãû£¸£µ£°£°²¯¥É¥ë¡£¥É¥¤¥Ä¤Î£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤È¥¹¥¤¥¹¤Î¼çÍ×³ô¼°»Ø¿ô£Ó£Í