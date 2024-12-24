APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¡ÖÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨ÃËÀ­¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡×¤¬ÆüËÜ»þ´Ö23Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30¡Ë¤¬2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å½é¤Î²÷µó¡¢2Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤Ï2005Ç¯¤ÎL.¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¡Ê53¡¢¼«Å¾¼Ö¡Ë°ÊÍè¡¢19Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÈAPÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¾Þ¡É¤Ï1931Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿Îò»Ë¤¢¤ë¾Þ¡¢ÁÏÀß»þ¤«¤éÃËÀ­¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È½÷À­¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤òÊ¬¤±¤ÆÉ½¾´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¾Þ¤Ï°Û¤Ê¤ë¶¥µ»¤ÎÃæ¤«¤é¼õ¾Þ¼Ô¤òÁª½Ð¤·¡¢¤½