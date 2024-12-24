»à·ºÀ©ÅÙ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤¬¡¢»à·º¼ü37¿Í¤ò½ª¿È·º¤Ë¸º·º¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Ï23Æü¡¢»à·º¼ü40¿Í¤Î¤¦¤Á37¿Í¤ò¡¢²¾¼áÊü¤Ê¤·¤Î½ª¿È·º¤Ë¸º·º¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡Ö»ä¤Ï¤³¤ì¤é¤Î»¦¿Í¼Ô¤òÈóÆñ¤·¡¢ÈÜÎô¤Ê¹Ô°Ù¤Îµ¾À·¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¿´¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¾å±¡µÄ°÷¤äÂçÅýÎÎ¤Ê¤É¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö»à·ºÀ©ÅÙ¤òÇÑ»ß¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·èÄê¤ËÍý²ò¤ò