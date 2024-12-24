ASKA¤¬12·î24Æü¤Ë¡¢¥½¥í³Ú¶Ê¤ò¥µ¥Ö¥¹¥¯²ò¶Ø¤·¤¿¡£º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ï¤¤¤Ä¤â±«¡×¡Ö·î¤¬¶á¤Å¤±¤Ð¾¯¤·¤Ï¤Þ¤·¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤±¤ì¤É¶õ¤ÏÀÄ ¡Áclose friend¡Á¡×¤Ê¤É¥ä¥Þ¥Ï¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿Á´³Ú¶Ê¤À¡£ÇÛ¿®¾ðÊóÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://nex-tone.lnk.to/ASKA¡ÚÇÛ¿®Í½Äê¥¿¥¤¥È¥ë¡ÛAlbum /¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡¦SCENE / 1988.08.21¡¦SCENE ? / 1991.06.05¡¦NEVER END/1995.02.27¡¦ONE / 1997.03.12¡¦Kicks