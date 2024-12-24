¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û½µÌÀ¤±23Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÈ¿Íî¤·¡¢¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÏÁ°½µËöÈæ212.42¥É¥ë°Â¤Î4Ëü2627.84¥É¥ë¤òÉÕ¤±¤¿¡£ÌÜ¿·¤·¤¤Çã¤¤ºàÎÁ¤ËË³¤·¤¤Ãæ¡¢³ä¹â´¶¤Î¤¢¤ëÌÃÊÁ¤òÃæ¿´¤ËÅöÌÌ¤ÎÍø±×³ÎÄê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Çä¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£