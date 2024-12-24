É®¼Ô¤ÏÄ¹¤é¤¯¡¢¥á¥¤¥ó¤Ç¥Çー¥¿ÄÌ¿®¡¢ÅÅÏÃ¤ò»È¤¦²óÀþ¤Ë¡¢KDDI¤ÎÂçÍÆÎÌ¥×¥é¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢Çã¤¤Êª¤ÎÂ¿¤¯¤Ë¤Ïau PAY ¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢°ú¤­Íî¤È¤·¸ýºÂ¤È¤·¤Æau¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¤ò³«Àß¡¢¼«Âð¤Ç¤Ïau¤Ò¤«¤ê¡¢au¤Ç¤ó¤­¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ponta·ÐºÑ·÷¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤È¤¤¤¦À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á°ú¤Ã±Û¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢au¤Ò¤«¤ê¤Èau¤Ç¤ó¤­¤Ï²òÌó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£ ¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ï¡¢2023Ç¯9