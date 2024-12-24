¡ÚM93R 1st¥Ðー¥¸¥ç¥ó(HW) ¡Û 12·î24Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§36,300±ß KSC¤Ï¡¢¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¡ÖM93R 1st¥Ðー¥¸¥ç¥ó(HW) ¡×¤ò12·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï36,300±ß¡£ Æ±¼Ò¤¬¥áー¥«ー³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤ÆÂè1ºîÌÜ¤ËÈ¯É½¤·¤¿µ­Ç°¤¹¤Ù¤­¡ÖM93R-AG ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡×¤¬ºÆÅÐ¾ì¡£Æ±¼Ò¤ÎÁÃ¤È¤â¤¤¤¨¤ëËÜµ¡¼ï¤Ï¡¢Åö»þ¤Î