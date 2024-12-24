2019Ç¯12·î24Æü¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡ØÍ©ÎîÅìµþ / Ayase (self cover)¡Ù¤¬¡¢ËÜÆü2024Ç¯12·î24Æü¤ÇÅê¹Æ¤«¤é5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ªºÆÀ¸¿ô¤ÏÎß·×1,789,527²ó¤ËÃ£¤·¡¢Æ°²è¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¿ô¤Ï2,911·ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨µ­»öÀ½ºî»þ¡Ë¡£﻿﻿¢£Åê¹Æ¼Ô¤Î´ØÏ¢Æ°²è¡ØÌëÉï¤Ç¤ë¥á¥Î¥¦ / Ayase (self cover)¡Ù﻿﻿¡Ø¥·¥Í¥Þ / Ayase (self cover)¡Ù﻿﻿﻿¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡¦¡ØÍ©ÎîÅìµþ / Aya