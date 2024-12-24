¡Ú¤Í¤Ê¤¤¤³ ¤À¤ì¤À ¤ªÉô²°¥é¥¤¥ÈBOOK¡Û 12·î24Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§3,278±ß ÊõÅç¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¤Í¤Ê¤¤¤³ ¤À¤ì¤À ¤ªÉô²°¥é¥¤¥ÈBOOK¡×¤ò12·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï3,278±ß¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Ê¡²»´Û½ñÅ¹¤è¤ê´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³¨ËÜ¡Ö¤Í¤Ê¤¤¤³¤À¤ì¤À¡×¡Êºî¡§¤»¤Ê¤±¤¤¤³»á¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¤ª¤Ð¤±¡É¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥é¥¤¥È¡£¡Ö¤Í¤Ê¤¤¤³¤À¤ì¤À¡×¤Ï¡¢Ìë¤Î9»þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â