1Ç¯¤Ç¤ÎJ2Éüµ¢¤ò·è¤á¤¿ÂçµÜ¤¬¡¢²£ÉÍFC¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍMF¥«¥×¥ê¡¼¥Ë¡Ê27¡Ë³ÍÆÀ¤ØÀµ¼°¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£º¸Íø¤­¤Î¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤Ï23Ç¯¤ËÅö»þJ1¤À¤Ã¤¿²£ÉÍFCÆþ¤ê¡£º£µ¨¤ÏJ2¤Ç38»î¹ç7ÆÀÅÀ¤òµ­Ï¿¤·¥Á¡¼¥à¤ÎJ1¾º³Ê¤ËÂç¤­¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£²£ÉÍFC¤«¤é¤ÏÆ±Ë¦DF¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¤âÂçµÜÆþ¤ê¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¥À¥Ö¥ë³Í¤ê¤È¤Ê¤ë¡£