¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/24¡ÛKinKi Kids¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬·î´©»ï¡ÖÆü·Ð¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È!¡×¡ÊÆü·ÐBP¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥é¥à¡Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤Î¾ò·ï¡×¤Î½ñÀÒ²½¤¬·èÄê¡£2025Ç¯2·î22Æü¤ËÆ±¼Ò¤è¤ê2´¬Æ±»þÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ²ËÜ¸÷°ì¤ÎÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿Æó¤ÎÏÓ¢¡Æ²ËÜ¸÷°ì¥³¥é¥à¡Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤Î¾ò·ï¡×½ñÀÒ²½·èÄê16Ç¯¤Î½ñÀÒ²½°Ê¹ßÂ³ÊÔ¤òµá¤á¤ëÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¡¢º£²óÌó8Ç¯Ê¬¤Î¥³¥é¥à¤òºÆÊÔ½¸¡£¥³¥é¥à¤ÏÂç¤­¤¯¡ÖÉñÂæÀ©ºî¡×¤Ë