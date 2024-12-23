Ä¹Ìî¸©±ö¿¬»Ô¤Ç2021Ç¯¡¢ºÊ¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ»¦¿Íºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸µÄ¹Ìî¸©µÄ¤Î´Ý»³ÂçÊåÈï¹ð¡Ê50¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¡¢Ä¹ÌîÃÏºÛ¤Ï23Æü¡¢Ä¨Ìò19Ç¯¡Êµá·ºÄ¨Ìò20Ç¯¡Ë¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£»ö·ï¤ÈÈï¹ð¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëÄ¾ÀÜ¾Úµò¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºäÅÄÀµ»ËºÛÈ½Ä¹¤Ï¡ÖÈï¹ð¤¬ÈÈ¿Í¤È¤ÎÇ§Äê¤Ë¹çÍýÅª¤Êµ¿¤¤¤Ï»Ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Èï¹ð¤ÎÌµºá¼çÄ¥¤òÂà¤±¤¿¡£Í­ºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢µ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ë´Ý»³Èï¹ð¤ÎÊÛ¸îÃÄ=Ä¹Ìî»ÔÈ½·è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ý»³Èï¹ð¤Ï21Ç¯9·î29ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¼«Âð