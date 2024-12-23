Hannah Lang[£²£³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - Ê£¿ô¤Î¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ê°Å¹æ»ñ»º¡Ë¶È³¦¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯£±·î¤ÎÀµ¼°½¢Ç¤»þ¤ËÁªµóÀï¤ÇÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿²¾ÁÛÄÌ²ßÀ¯ºö¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê²þ³×¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤è¤¦¡¢¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¾¤ß¤Ï¡¢²¾ÁÛÄÌ²ß¤ò¼çÎ®¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤òÈ¯Îá¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¥í¥¤¥¿¡¼¤Ïº£·î¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬½¢Ç¤½éÆü¤Ë¡¢°ÜÌ±¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÏ¢¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤ä»ØÎá¤òÈ¯