2024-2025Åß¥·ー¥º¥ó¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥«¥éー¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¡×¡£Â¾¤Î¥«¥éー¤È¤âÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ËÂå¤ï¤ë¥Ùー¥¹¥«¥éー¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤­¤È¤Ì¤¯¤â¤ê¤Î¤¢¤ë¿§¹ç¤¤¤Ï¡¢40¡¦50Âå¤ÎÂç¿Í½÷À­¤Ë¤â»÷¹ç¤¦¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤«¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ústudio CLIP¡Ê¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ë¡Û¤Ç¥²¥Ã¥È¤Ç¤­¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥Õ¥é¥ïー¥¸¥ã¥¬ー¥É