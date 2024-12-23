¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/23¡Û6·î¤«¤éÉÂµ¤ÎÅÍÜ¤Î¤¿¤á³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿±é²Î²Î¼ê¡¦»ÔÀîÍ³µªÇµ¤¬¡¢12·î23Æü¤ËÌó10¤«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£³èÆ°µÙ»ß¸å½é¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ËÇÛ¿®¤È¤¤¤¦·Á¤Ç»Ñ¤ò¸«¤»¡¢¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¿´¶­¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍñÁã¤¬¤ó¸øÉ½¤Î¡Ö¥ì¥³Âç¡×Í¥½¨¾Þ¼õ¾Þ²Î¼ê¡¢¸ø³«¤·¤¿¶á±Æ¢¡»ÔÀîÍ³µªÇµ¡¢³èÆ°µÙ»ß¸å¥Õ¥¡¥ó¤Ë½é¤á¤Æ»Ñ¸«¤»¤ë»ÔÀî¤Ï6·î¤ËÍñÁã¼ðáç¤Îµ¿¤¤¤Î¤¿¤á¸¡ºº¤ò¼õ¤±¡¢7·îËö¤Ë´µÉô¤Î¼ê½Ñ¡¢