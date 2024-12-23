¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¡¢LinuxºâÃÄ¡¢GitHub¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Î·ë²Ì¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¤ÎÁÈ¿¥¤¬1Ç¯´Ö¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÅê»ñ¤·¤¿¶â³Û¤¬17²¯¥É¥ë(Ìó2660²¯±ß)¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ººÂÐ¾Ý¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Ø¤ÎÅê»ñ³Û¤ò¿ä·×¤¹¤ë¤È77²¯¥É¥ë(Ìó1Ãû2070²¯±ß)¤Ë¾å¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£2024 Open Source Software Funding Reporth