¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£'24¤ÎÝ¯°æÍü±û¤¬23Æü¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Î½ñÀô¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥ï¡¼¤Ç2nd¼Ì¿¿½¸¡Ønatural-ly¡Ù¡Ê¥ª¥Ç¥Ã¥»¡¼½ÐÈÇ¡Ë¤ÎÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¤¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥­¥å¡¼¥È¤Ê¥¦¥¤¥ó¥¯¤È¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ÎÝ¯°æÍü±ûËÜºî¤Ï»°½Å¸©Â¿µ¤Ä®¤Ë¤¢¤ë¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß¡ÖVISON¡×¤ÈÄ»±©»Ô¤Î¡ÖÄ»±©¿åÂ²´Û¡×¤Ç»£±Æ¡£¡ÖVISON¡×¤Ç¤Ï¹­Âç¤Ê¶õ¤ÈÉ÷¤¬¿á¤­È´¤±¤ë»³¡¹¡¢¥¢¡¼¥È¤Ç¼ñ¤Î¤¢¤ë·úÃÛÊª¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¡£¡ÖÄ»±©¿åÂ²´Û¡×¤Ç¤ÏÇ°´ê¤Î¥é¥Ã¥³¡Ö¥­¥é