ºÊ¤ò»¦³²¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸µÄ¹Ìî¸©µÄ¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¡¢Ä¹ÌîÃÏºÛ¤ÏÄ¨Ìò19Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£¸µ¸©µÄ¤Î´Ý»³ÂçÊåÈï¹ð¡Ê50¡Ë¤Ï¡¢2021Ç¯9·î¤ËÄ¹Ìî¡¦±ö¿¬»Ô¤Î¼«Âð·ó¼òÁÒ¤Ç¡¢ºÊ¡¦¤Î¤¾¤ß¤µ¤ó¤Î¼ó¤ò²¿¤é¤«¤ÎÊýË¡¤Ç°µÇ÷¤·»¦³²¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸¡»¡Â¦¡ÖÈï¹ð¤¬ÈÈ¿Í¤Ç¤Ê¤¤¤È¹çÍýÅªÀâÌÀ¤Ä¤«¤º¡×¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢Èï¹ð¤¬ÈÈ¿Í¤Ç¤Ê¤¤¤È¹çÍýÅªÀâÌÀ¤¬¤Ä¤«¤º¡¢ÈÈ¿Í¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Ä¨Ìò20Ç¯¤òµá·º¡£°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢Ä¾ÀÜÅª