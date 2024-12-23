¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¥×¥Ã¥È(@IGGY_PUTTO)¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë°¦¸¤¥×¥Ã¥È¤¯¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£¥Ú¥Ã¥È¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»×¤ï¤Ì¤È¤³¤í¤Ç¿²¤Æ¤¤¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥×¥Ã¥È¤µ¤ó¤Î°¦¸¤¤Ï¡¢µ¤ÇÛ¤ò¾Ã¤·¤Æ±£¤ì¤ë¤Î¤¬ÂçÆÀ°Õ¤Ê¤è¤¦¤Ç¡Ä¡© ²¹¤«¤¯¤Æµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¾ì½ê¤Ë¡¢¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü ¸¤¤äÇ­¤Ê¤É¤Î¥Ú¥Ã¥È¤ò¼¼Æâ»ô¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¤È¤­¤É¤­¥Ú¥Ã¥È¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÃµ¤·¤¿¤³¤È¤Ï