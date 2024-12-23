12·î23ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖL is B presents¸½¾ìDX¸¦µæ½ê¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷ Ëè½µ·îÍËÆü20¡§00～20¡§30¡Ë¤Ï¡¢Àè½µ¤ËÂ³¤­¡¢Á°ÅÄ·úÀß¹©¶È³ô¼°²ñ¼Òµ»½Ñ´ë²è´ÉÍý¼¼¿·µ»½Ñ¼ÂÁõ¥°¥ëー¥×Ä¹¤Ç¡¢CIVIL CREATE³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÀîÀ¾ÆØ»Î»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢·úÀß¶È³¦¤Ç¤ÎXR¤Î³èÍÑË¡¤äDX¤Ë´Ø¤¹¤ëº£¸å¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ ¾¾°æº´Í´Î¤¥¢¥Ê¡Ê¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡Ë¡Ö¤Þ¤º¤Ï´ë¶È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤ò¤´¾Ò²ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡£Á°ÅÄ·úÀß¹©