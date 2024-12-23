30Ç¯Á°¤ÎÀ¯¼£²þ³×¤ò¤á¤°¤ê¡¢Åö»þ¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤È¤·¤Æ¡¢ºÙÀîÁíÍý¤È¹ç°Õ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿²ÏÌîÍÎÊ¿¸µ½°±¡µÄÄ¹¤¬¹ñ²ñÆâ¤Ç¹Ö±é¤·¡¢¡ÖÀ¯ÅÞ¸òÉÕ¶â¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÏÌî¸µµÄÄ¹¤Ï¤­¤ç¤¦¡Ê23Æü¡Ë¡¢½°±¡¤ÎÁªµóÀ©ÅÙ¤Î²þ³×¤òµÄÏÀ¤¹¤ëÄ¶ÅÞÇÉ¤ÎµÄÏ¢¤Ç¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎµÄÏ¢¤Î´´»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÊ¡Åç¿­µý½°±¡µÄ°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÏÌî»á¤Ï¹Ö±é¤ÎÃæ¤Ç¡¢30Ç¯Á°¤ÎÀ¯¼£²þ³×¹ç°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÈÀ¯ÅÞ¸ò