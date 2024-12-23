TBS¤Î±§ÆâÍüº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢12·î22ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»!¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇÆ±ÈÖÁÈ¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£±§Æâ¥¢¥Ê¤ÏÍèÇ¯3·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎTBSÂà¼Ò¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÔÅ¥½®¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤¹´¶¤¸¤«¤Ê?¡ÕÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï»Ê²ñ¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥­»Ò¤«¤é²ÖÂ«¤òÅÏ¤µ¤ì¤ë¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£¡ÔÅ¥½®¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤¹´¶¤¸¤«¤Ê?¡Õ¡ÔÊöÎµÂÀ¤ä²áµî¤ÎÃ´Åö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤«¤ÎÊý¡¹¤â¡¢À¸ÊüÁ÷Ãæ¤ÏÏÂÅÄ¥¢¥­»Ò¤Î