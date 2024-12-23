¥¹¥Îー¥Üー¥É¤Î¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÂ¼¾å»Ô½Ð¿È¤ÎÊ¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¤¬º£¥·ー¥º¥ó½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¹¥Îー¥Üー¥É¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÃË»Ò¥Ïー¥Õ¥Ñ¥¤¥×Âè2Àï¡£26ºÐ¤ÎÊ¿ÌîÁª¼ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×ÄÌ»»6¾¡¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¡¢Â¼¾å»Ô¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¡ÖÌ´¤À¤Ã¤¿¶â¥á¥À¥ë¤ò³ð¤¨¤½¤ÎÀè