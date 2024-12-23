¤Þ¤µ¤Ë¡Ö·ãÆ°¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡×1Ç¯¤À¤Ã¤¿2024Ç¯¤ÎÀÅ²¬¡£¹ñÀ¯¤ò¤âÍÉ¤ë¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Öµ­²±¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×Î¢¶âÌäÂê¤Ç°ìÌö»þ¤Î¿Í¤â¡Ä ¡È·ãÆ°¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ÉµÜÂôÇî¹Ô¸µ½°±¡µÄ°÷¡Ú·ãÆ°¤·¤º¤ª¤«2024¡Û ¡ã±öÃ« Î©½°±¡µÄ°÷(Åö»þ)¡ä ¡Ö»ä¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤ÇµÄ°÷À¸³è¤ò°úÂà¤·¤Þ¤¹¡£¼¡´ü½°±¡Áª¤Ë¤Ï½ÐÇÏ¤·¤Þ¤»¤ó¡× ¡ÖÎ¢¶âÌäÂê¤Î¿Ì¸»ÃÏ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÀÅ²¬¸©Æâ¡£À¯³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¤³¤ÎÎò»ËÅª¤Ê»ö·ï¤Î±²Ãæ¤Ë¤¤¤¿2¿Í¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬2024