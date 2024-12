⽩濱亜嵐が、ALAN SHIRAHAMA名義での12ヶ月連続リリースのラストを飾る第12弾「MINE FOR LIFE」を12月25日にリリースすることが発表された。第12弾の今作は、ALAN SHIRAHAMAのリリース楽曲の中でも特に人気の高い「Reaching For The Sky」を沸騰させるかのような美くしいメロディーを基調としたプログレッシブハウスに仕上がっている。普段から聴くも良し、ALAN SHIRAHAMAの主戦場でもあるナイトクラブで盛り上がっても良し