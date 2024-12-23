½éÏ·¿Â»Î´¶¤¿¤À¤è¤¦¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÇòÉ¦¤ò¡Ä¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤Î¸ÞÉ´¾ëçý±û(19)¤¬¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤ËÊ±¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ë¤Î¤¸¤ã¤¾¡£12/24(¿å)21:30º¢¡Á¤ÎYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¡×¤È¹ðÃÎ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ÎÁ°¤Ê¤É¤ÇÀÖ¤¤Ë¹»Ò¤È¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃå¤¿¸ÞÉ´¾ë¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÄ¹¤¯¥Õ¥µ¥Õ¥µ¤È¤·¤¿Çò¤¤É¦¤òÉ¡²¼¤È³Ü¤«¤éÀ¸¤ä