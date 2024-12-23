12·î23Æü¡Ê·î¡ËÌë9»þ¡Á10»þ54Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×¤Ï¡¢Ä¶¹ë²ÚÇÐÍ¥¡õ¿·µì¿Íµ¤ÎÏ»Î¤¬¹ßÎ×¡ª±Ç²è¡ØÀ»¡ù¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¡Ù¤«¤é¡¢¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡¢À÷Ã«¾­ÂÀ¡¢»³ÅÄ¹§Ç·¡¢Æ£¸¶ÎµÌé¤¬ÅÐ¾ì¡ª4¿Í¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÄ«¥É¥é½÷Í¥¡¢Æ±µéÀ¸¡¢²¸»Õ¤¬Â³¡¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸½¤ì¡¢¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬¾È¤ì¤¿¤ê¼Õ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¶Ã¤­¤Î²áµî¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸½Ìò¤Ç³èÌöÃæ¤ÎÎÏ»Î ¸æÖÖ³¤¡¢¼ã¸µ½Õ¡¢°¤±ê¡¢°ì»³ËÜ¤È¡¢²ÖÅÄ¸×¾åÎ¨¤¤¤ë¡¢°°Æ»»³ÏÂÂÙ¡¢Éñ¤Î³¤½¨Ê¿