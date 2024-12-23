¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë ¹â¹»À¸¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ÎÄº¾å·èÀï¡¢¡ÖSoftBank¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×2024¡×¤¬³«Ëë¡£¤³¤ÎÃÏÊý¤Î¶¯¹ë¥Áー¥à¤â·ãÆ®¤ò·«¤ê¹­¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¡¢¹ñÂÎ¤ÈÊÂ¤Ö¡¢¹â¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î3ÂçÂç²ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×¡£ ½éÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿23ÆüÃë¤¹¤®¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç24²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò¤Û¤³¤ëÌ¾¸Å²°¤Î¶¯¹ë¡¢ºù²Ö³Ø±à¤ÈµÜ¾ë¤ÎÀ»ÏÂ³Ø±à¤¬ÂÐ·è¡£ À»ÏÂ³Ø±à¤Î5ÈÖ¡¦°¤