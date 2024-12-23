2024Ç¯12·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¡¢ÉâÀ¤³¨¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤Ç¤­¤ëÂÎ´¶·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡ÖÆ°¤­½Ð¤¹ÉâÀ¤³¨Å¸ TOKYO¡×¤ò¡¢Åìµþ¡¦Å·²¦½§¤Î»ûÅÄÁÒ¸Ë G1¥Ó¥ë¤Ç³«ºÅ¡£¤³¤ì¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ï¡¢ËÜÅ¸¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¡¦ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¤ò¼èºà¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤Î²ÆÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡×¡¢2025Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÊúÉé¤Ê¤ÉÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÌîÂ¼¹¯ÂÀ½Ð±é¡ª¡ÖÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡×¥Ç