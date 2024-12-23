¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦J1¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï23Æü¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤Î»ÏÆ°Æü¤ª¤è¤Ó¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥­¥ã¥ó¥×¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£J1¥ê¡¼¥°Àï¤Î3Ï¢ÇÆ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢¥¯¥é¥Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¡£ºòÇ¯¤è¤ê2ÆüÁá¤¤1·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡¢Îý½¬µòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¿À¸Í»Ô¤Î¡Ö¤¤¤Ö¤­¤Î¿¹µåµ»¾ì¡×¤Ç¡¢°ìÈÌÈó¸ø³«¤Î¤â¤ÈÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥­¥ã¥ó¥×¤Ï¡¢2025Ç¯1·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤òÍ½Äê¡£2024¥·¡¼¥º¥ó