Åìµþ±ØÈ¬½Å½§ËÌ¸ý²þ»¥¤ò½Ð¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡ÖÅìµþ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢Í½Ìó¤Ê¤·¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÅöÆü¤Ë¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥­¡×¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥­¤¬Àª¤¾¤í¤¤Åìµþ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤âÍ½Ìó¤Ê¤·¤ÇÅöÆü¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥­¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢°ìÉô¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¡¦¥¶¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥­¡¦¥Î¥¨¥ë 12cm¡Ú¥¢¥ó¥ê¡¦¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥¨¡Û ¥¢¥ó¥ê¡¦¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥¨¤ÎÄêÈÖ¡Ö¥¶¡¦¥·