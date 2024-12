12月20日、Netflixにてtimeleszの新メンバーオーディション『timelesz project -AUDITION-』のepisode 09が配信された。前回の配信で練習の様子が見られた“team人生遊戯”の本番のパフォーマンスと、“team RIGHT NEXT TO YOU”の合宿中の姿が公開されている。 参考:『タイプロ』、候補生の殻を破る菊池風磨の喝「俺は死ぬほど売れたい。こんなんじゃ売れねえだろ」 2週間の個人練習期間を経て