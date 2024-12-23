Image:ankerjapan.com ¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯12·î19Æü20:00¤«¤é12·î26Æü01:59¤Þ¤Ç¡Ö³ÚÅ·Âç´¶¼Õº×¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡Ö¥·¥ç¥Ã¥×Çã¤¤¤Þ¤ï¤ê¡×¤ÇºÇÂç7,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢2¤Ä¤Î8W¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢Î×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÉÊ¼Á¤Èµ¡Ç½À­¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡ÖSoundcore 3¡×¤ä¡¢¼ê¤Î¤Ò