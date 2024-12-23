¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤Ë¤è¤ëABEMA¡ØÀÐ¶¶µ®ÌÀ THE¶¯±¿¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º2024¡Ù¤ÎÂè1Ìë¤¬12·î18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¾®äØÀéË­¤¬¼þ°Ï¤â¶Ã¤¯¡È¶¯±¿¡É¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¾®äØÀéË­¡È¿À°ú¤­¡ÉÏ¢È¯¤Î¥¹¥ê¡¼¥«¡¼¥É¥Ý¡¼¥«¡¼¡ãÁ´ÊÔ¡äÅÅÎ®¥Ó¥ê¥Ó¥ê°Ø»Ò¤ò°ú¤­Åö¤Æ¤ë¡Ö¥Ó¥ê¥Ó¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡×¡¢¶¯Îõ¥´¥à¥Ñ¥Ã¥Á¥ó¤ò°ú¤­Åö¤Æ¤ë¡Ö¥´¥à¥Ñ¥Ã¥Á¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤ËÂ³¤­¡¢3²óÌÜ¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¡Ö¥¹¥ê¡¼¥«¡¼¥É¥Ý¡¼¥«¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Æ±¥²¡¼¥à