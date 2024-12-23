¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³ËÃÆÆ¬³«È¯·×²è¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤ÎÉÔÎÑ¤ÇÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¡¢£³¥õ·î¤ÎÌò¿¦Ää»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡Ê55¡Ë¤Ï²áµî¤Ë¤³¤ó¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¥È¥é¥Ã¥×¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤â·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡×¼«¿È¤¬Ë¿¹ñ¤ÇÌë¤Ë°û¼ò¤·¤¿µ¢¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë£²¿Í¤Î½÷À­¤¬¤¤¤­¤Ê¤ê¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤­¤¿¡£¥É¥¢¤¬³«¤¤¤¿½Ö´Ö¤ËÆ¨¤²¤Æ»ö¤Ê¤­¤òÆÀ¤¿¡½¡½¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½