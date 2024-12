Amazonが10年以上前に構想を発表したドローン配送サービスが、ついに現実のものとなりつつあります。アメリカ・アリゾナ州の施設では、重量36kgの新型ドローンが日々、実際の顧客に向けて商品を届けており、1日に数十個の荷物を顧客に配達していると、The New York Timesが伝えています。Amazon Has Overhauled Its Drone Delivery. Will the Public Welcome It? - The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2024/12/20/technolo