½÷Í¥¤ÎÀÆÆ£Í³µ®¡Ê58¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¾¾ËÜÎ´É÷³¹¥é¥Â¥ª¡×¡ÊÆüÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ë²»³ÚÈÖÁÈ¤¬·ù¤¤¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£1984Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡¢85Ç¯2·î¤Ë¾¾ËÜÎ´»áºî»ì¤Î¡ÖÂ´¶È¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿½é¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥±¥Ð¥ó·º»ö¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡ÖÂ´¶È¡×¤ÏÌó27ËüËç¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î²ÎÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÀÆÆ£¤Ï²Î¤¦¤³¤È¤Ï³Ú