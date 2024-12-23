³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Ø¤ÎÊªÉÊ¤ÎÄó¶¡¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿Àîºê½Å¹©¶È¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¡£½êÆÀ±£¤·¤ÎÇ§Äê³Û¤ÏÌó£±£²²¯±ß¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£Àîºê½Å¹©¶È¤Ï¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÎÀø¿å´Ï¤Î½¤Íý¤òÃ´¤¦¿À¸ÍÂ¤Á¥¹©¾ì¤Î½¤Á¶Éô¤¬¡¢²¼ÀÁ¤±´ë¶È¤È¤Î²Í¶õ¼è°ú¤ÇÎ¢¶â¤ò¤Í¤ó½Ð¤·¡¢¾èÁÈ°÷¤Ë¾¦ÉÊ·ô¤ä°û¿©Âå¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤é¤Î»Ù½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçºå¹ñÀÇ¶É¤Ï¡¢·ÐÈñ¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¸òºÝÈñ¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È»ØÅ¦¡££²£°£²£³Ç¯¤Þ¤Ç¤Î£¶Ç¯Ê¬¡¢Ìó£±£²²¯±ß¤¬