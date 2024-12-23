23Æü¸á¸å¡¢ºë¶Ì¸©»ÖÌÚ»Ô¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à10Âå¤Î¾¯½÷¤È70Âå¤ÎÁÄÊì¤¬·Ú¤¤¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È23Æü¸á¸å1»þÈ¾Á°¡¢»ÖÌÚ»ÔÇðÄ®¤Î½»Âð¤Ç¡Ö·úÊª¤«¤é¹õ±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Ë½»¤à½÷À­¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ç3³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Î2³¬¤È3³¬¤ÎÉôÊ¬¤¬Ç³¤¨È¾¾Æ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸á¸å3»þÈ¾¤¹¤®²Ð¤Ï¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²Ð»ö¤ÇÅö»þ¡¢½»Âð¤Ë¤¤¤¿½»¿Í¤Î10Âå¤Î¾¯½÷¤È70Âå¤ÎÁÄÊì¤¬±ì¤òµÛ¤¤¹þ