¡Ø¥Ø¥ì¥Ç¥£¥¿¥êー¡¿·Ñ¾µ¡Ù¡Ê2018¡Ë¡Ø¥ß¥Ã¥É¥µ¥Þー¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Ç¥È¥é¥¦¥Þ¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤¿¥¢¥ê¡¦¥¢¥¹¥¿ーÀ½ºîÁí»Ø´ø¡¢¥¸¥§¥·ー¡¦¥¢¥¤¥¼¥ó¥Ðー¥°¼ç±é¤ÇÂ£¤ë´ñÌ¯¤Ê±Ç²è¡Ø¥µ¥¹¥«¥Ã¥Á¡¦¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¡Ù¤¬2025Ç¯5·î23Æü¤è¤êÆüËÜ¸ø³«¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÆÃÊó±ÇÁü¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ËÜºî¤ÏËÌÊÆÂçÎ¦¤ÎÌ¸¿¼¤¤¿¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ææ¤á¤¤¤¿Ì¤³ÎÇ§Æ°Êª¡È¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥Ã¥È¡É¤Î¥µ¥¹¥«¥Ã¥Á°ì²È¤¬¡¢ÉÔ¾òÍý¤Ê¤¬¤é¤âÁÔÂç¤Ç¡¢ÍÛµ¤¤Ê